“Yusuf Bebek, Son Yolculuğuna Uğurlandı”

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Dün öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi 1260’ıncı Sokak’ta üzücü bir olay yaşandı. Anne K.K., oğlu Yusuf Kadan’ı kontrol etmek amacıyla odaya girdiğinde, bebeğin beşikle yatak arasında sıkışarak morardığını görerek durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye ulaştığında kalbi duran Yusuf bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata döndürülemedi.

CENAZE TÖRENİ VE GÖRÜNTÜLER

Olay sonrası, bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Aile, otopsi bittikten sonra Yusuf Kadan’ın cansız bedenini aldı. Sanayi Mahallesi Miraç Camisi’nde cuma namazı sonrası düzenlenen cenaze namazına ailesi, yakınları ve çevre halkı katılarak destek verdi. Cenaze için tabutun üzerine bebeğin battaniyesi örtüldü. Yusuf Kadan’ın cenazesi, cenaze namazının ardından aile mezarlığına gözyaşlarıyla defnedildi.