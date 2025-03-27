Yusuf Cihat Çelik’in Sakaryaspor Maçı Yorumu

MAÇ GÜNÜ TRİBÜNDE OLMAK STRES YARATIYOR

Kocaelisporlu futbolcu Yusuf Cihat Çelik, Sakaryaspor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle sahada olamayacak olmanın kendisini üzdüğünü belirtiyor. 31 Mart Pazartesi günü yapılacak olan Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında, Kocaelispor’un evinde oynayacağı maç öncesinde takımın hazırlıkları devam ediyor. Çelik, takım arkadaşlarına güvendiğini ifade ederek, “Tribünde olmak bazen daha stresli olabiliyor. Artık takım arkadaşlarımı dışarıdan dualarla destekleyeceğim. Umarım bu maçta iyi bir oyunla 3 puanımızı alırız” diyor.

MAÇIN ÖNEMİ HERKES TARAFINDAN ANLAŞILIYOR

Kocaelisporlu diğer futbolcu Appindangoye, Sakaryaspor maçı hakkında konuşurken kendilerini heyecan verici bir atmosferin beklediğini vurguladı. Maçın kritik bir önem taşıdığını belirten Appindangoye, “Bu maçı kazanmalıyız” ifadelerini kullanıyor. Son 5 maçta sadece 5 puan toplayabilen takım, bu mücadelede galibiyet hedefliyor. Herkesin bu maçın öneminin farkında olduğunu söyleyen Appindangoye, “Hedefimizden dolayı başka seçeneğimiz yok. Bu maçı kazanmamız gerekiyor” şeklinde devam ediyor.