Yusuf Dede’ye Aileden İftar Sürprizi

RAMAZAN’DA BÜYÜK SÜRPRİZ

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde ikamet eden 92 yaşındaki Yusuf Pazar, 2010 yılında Hakkari’de şehit olan torunu ile aynı ismi taşıyor. Ramazan ayının ilk iftarında, çocukları ve torunları büyük bir sürprizle onu mutlu etti. Aile, ilk iftarını dedeleri ile birlikte açmak için bir araya geldi. Aslen Artvin’in Yusufeli ilçesinden gelen Pazar, 1964 yılında Kahramankazan’a göç etti. Beş çocuk babası olan Yusuf Pazar’ın 14 torunu bulunuyor. Bu torunlardan 10’u evli ve toplam 16 torun çocuğu var.

İFTAR ANINDA DUYGUSAL ANLAR

İnşaat ustalığı yapan Yusuf Pazar, SSK’dan emekli olduktan sonra, 2021 yılında eşini kaybetmiş ve kızıyla yaşamaya başlamış. İftar saatini beklerken koltuğunda cep telefonundan güreş müsabakalarını izleyen Pazar, birden çocukları, torunları ve torunlarının çocuklarından oluşan tam 40 kişiyi görünce büyük bir mutluluk duydu. Duygu dolu anlar yaşamış ve gözyaşlarını tutmakta zorlanan Yusuf Pazar, torunlarının bu sürprizine çok mutlu olduğunu ifade etti. O anları sosyal medya üzerinden paylaşan torunlarının gönderisi, yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

ŞEHİT TORUNUN HATIRASI

Yusuf Pazar’ın 14 torunundan birisi olan ve kendi adını taşıyan Yusuf Pazar, 19 Haziran 2010’da Hakkari’de şehit düşmüştü. Bu durum, ailenin tarihinde derin bir yer tutuyor ve Pazar’ın hayatındaki anıları canlandırıyor. Aile birliği ve dayanışmasının önemini vurgulayan bu sürpriz, Ramazan’ın ruhunu da hissettiriyor.