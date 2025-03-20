Yusuf Dikeç’in Motivasyon Kaynağı Kazanmak

Yusuf Dikeç, Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak, ülkesinin gurur kaynağı oldu. Dikeç, bu süreçte en önemli motivasyonunun “bu ülke için çalışmak ve katıldığı her yarışmayı kazanmak” olduğunu belirtiyor. Osijek kentindeki etkinlikte, Türk milli takımının 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile 40 ülke arasından zirveye yükseldiğini hatırlatan Dikeç, Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun tarihinde bir ilki yaşayarak, bu kadar çok madalya almasının mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu ifade ediyor.

BAŞARI EKİP İŞİDİR

Yusuf Dikeç, başarının bir ekip işi olduğunu vurgulayarak, “Çalışmanın sonucunda ancak başarıya ulaşabiliyorsunuz” diyor. Daha önce birçok uluslararası şampiyonluğa sahip olduğunu, ancak şimdi daha güçlü bir takım ortamında yer aldığını belirtiyor. “Etrafımda başarılı takım arkadaşlarım ve yetenekli gençler var. Bunlar, bayrağımızı daha ileriye taşıyacak” diyen Dikeç, motivasyonunun ülkesi için çalışmak olduğunu ifade ediyor.

Atıcılığın son derece güzel ve elit bir spor olduğunu kaydeden Dikeç, ailelere “Gençleri mutlaka atıcılık sporuna gönderin” çağrısında bulunuyor. Atıcılığın hem bedeni hem de ruhu olgunlaştırdığına dikkat çeken Dikeç, özellikle çocukların derse odaklanma becerisinin arttığını belirtiyor. “Konsantrasyonu, odaklanmayı, ani karar vermeyi geliştiren bir spor” ifadesini kullanıyor.

ATILAN MÜDAHALELER ANLAŞILSIN

Atıcılık sporunun zaman zaman şiddet ile anıldığını ve bununla asla aynı görüşte olmadığını belirten Dikeç, “Voleybolcular için voleybol topu ne anlama geliyorsa, atış sporunu yapanlar için de tabanca o anlama geliyor” diye vurguluyor. Eğitimli gençlerin sporun dışındaki durumlarla bu şekilde ilgilenmediğini, sadece antrenmanına odaklandığını ifade ediyor.

GELİŞİM KAYDEDİYORUZ

Altyapıda yetenekli atıcıların bulunduğunu dile getiren Dikeç, birçok spor dalında Türkiye’nin başarılı olduğunu belirtiyor. Ancak bunun yanı sıra, atıcılığın da kişisel olarak Türkiye’nin gelecekteki lokomotif spor branşlarından biri olacağına olan inancını paylaşıyor. “Bundan sonraki olimpiyatlarda gençler bizi geçecektir” diyor.

MİLLİ ATICI OLMAK İÇİN SOĞUKKANLI OLUNMALI

Dikeç, atıcılıkta başarılı olmak için kendini kontrol etmenin en önemli özelliklerden biri olduğunu paylaşıyor. “Duygularınızı ve hislerinizi spora karıştırmamanız lazım” diyerek, sakin ve soğukkanlı bir yapının önemine dikkat çekiyor.

SINIRLARINI ZORLAYAN BİR MİLLİ ATICI

Yusuf Dikeç, “The Day Of The Jackal” dizisinden gelen teklifleri de değerlendirerek, Los Angeles 2028 Olimpiyatları hedefine yönelmek adına bu teklifi reddettiğini aktarıyor. “Benim en iyi yaptığım iş atıcılık sporu. O yüzden sıcak bakmadım” diyor ve 2028 Olimpiyatları’na kadar atıcılığa devam edeceğini ifade ediyor.