Yusuf Dikeç Spor Hayatını ve Hedeflerini Anlattı

OLİMPİYAT TARİHİNE GEÇEN BAŞARI

2024 Paris Olimpiyatları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, kendine özgü tarzıyla dünya çapında bir fenomen haline geldi. Yabancı bir diziden rol teklifi alan Dikeç, bu yapımın tanıtımında yer aldı. İlk gazete röportajında, kendisini geride bırakıp şampiyon olan Sırp sporcu Damir Mikec’le olan dostluğunu, popülaritesini ve hedeflerini paylaştı. Hürriyet Pazar’dan Ceren Naz Büyük’le gerçekleştirdiği söyleşide, Dikeç’in başarısı olimpiyat tarihimizdeki önemli anlardan biri oldu. 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanarak, bu kategorideki ilk madalyayı ülkemize kazandırdı.

BAŞARIYLA DOLU BİR YIL

Yusuf Dikeç, 21-26 Ocak tarihlerinde Münih’te gerçekleştirilen HveN Cup müsabakasında takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan’la birlikte altın madalya kazandı. Dikeç, Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne’in ‘The Day of the Jackal’ dizisinin tanıtımında yer almasıyla dikkat çekti. Kanlıca’da yapılan buluşmada kariyeri, şöhreti, Hollywood teklifleri ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları hedefleri üzerine sohbet etti. Dikeç, spora güreşle başlayıp atıcılığa nasıl yöneldiğini de anlattı: “Sporla ilgilenmeyi seviyordum, rahmetli babam da iyi bir güreşçiydi”.

HAFTALIK ANTRAINMAN PROGRAMI

Olimpiyat tarihine adını yazdıran Dikeç, yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi. Haftada altı gün, günde dört saat antrenman yaparak yarışmalara katıldığını belirtti. Şubat ayında Brezilya’da yapılan ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası’nda takım olarak başarı sağlarken, haziran ayında Almanya HveN Cup’tan birinci olarak döndü. Dikeç, Olimpiyatların ardından popülaritesinin arttığını da ifade etti.

DOSTLUK VE RAKİBİYLE İLİŞKİSİ

Dikeç, Damir Mikec ile olan dostluğunu şöyle tarif ediyor: “Damir’le 2005’ten bu yana arkadaşız. Yarışmalarda, kamplarda sürekli beraberiz. Bu sporun en güzel yanlarından biri, rakibinizin aynı zamanda dostunuz olması”. Ekipman kullanmadan yarışmanın kararını vermesinin sebeplerine de değindi: “Dünyada bunu yapan çok az atıcı var, kendim rahat hissetmediğim için kullanmadım.”

ULUSLARARASI TANITIM VE HEDEF 2028

Son zamanlarda Uzakdoğu ülkelerinde özel bir ilgiyle karşılanıyor. Bir ay önce Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı tarafından davet edildiğini ve orada gençlerle bir araya geldiğini belirtti. 2028 Los Angeles Olimpiyatları için hazırlıkları hızla sürdürdüğünü de ekledi. Dikeç, “Olimpiyatlardan sonra tatil yapmak için bile ara vermedik” dedi.

SPOR KULUBÜ VE ENGENAJMAN POLİTİKALARI

Yusuf Dikeç, Dikeç Olimpik Atıcılık Spor Kulübü’nü kurarak 30 sporcuyla çalışmalara başladı. Ek olarak, Elon Musk ile iletişimi hakkında sorulara yanıt verdi ve bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

HOLLYWOOD TEKLİFLERİ

Dikeç, İngiliz ‘The Day of the Jackal’ dizisinde rol almasının ardından şimdi “James Bond” gibi projelerden de teklifler beklediğini açıkladı. Ancak şu anda önceliğinin tamamen atıcılık olduğunu belirtti.