Yusuf E., İsmail T.’yi bıçakla yaraladı

OLAYIN GELİŞİMİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 19 yaşındaki Yusuf E. şakalaşırken arkadaşı İsmail T.’nin sigara paketini yere düşürmesi üzerine bıçaklı bir saldırı gerçekleştirdi. Olay, 20.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle, Zincirlikuyu Caddesi’nde meydana geldi. Sigara paketinin düşmesi nedeniyle aralarında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yusuf E., olayın büyümesi sonucunda bıçakla İsmail T.’ye saldırarak onu karnından ve kolundan yaraladı.

SAĞLIK DURUMU VE POLİS MÜDAHALESİ

Yaralanan İsmail T. kanlar içinde yere yığılırken, Yusuf E. olay yerinden kaçtı. Bu durum karşısında hemen ihbarda bulunuldu ve bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İsmail T., İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye ulaştığında İsmail T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞAHIS İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, olaydan sonra kaçan Yusuf E.’yi yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ederken, güvenlik güçleri ilgili bölgedeki güvenlik kameraları üzerinden de incelemelerde bulunuyor.