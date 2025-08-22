Yusuf E. Tutuklandı, Ateş Açtı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, dün saat 04.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi’nde bir büfeye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda, otomobille gelen Yusuf E. (41), büfeye defalarca ateş açarak oradan kaçtı. Tabancadan çıkan mermiler, iş yerinin camlarına isabet etti.

POLİS MÜDAHALESİ VE ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarla, bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, iş yerinde detaylı inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimliği belirlenen Yusuf E., kırsal Hocaköy Mahallesi’nde bulunduğu evinde gözaltına alındı.

AÇIKLAMASI VE HUKUKİ SÜREÇ

Yusuf E.’nin ifadesine göre, daha önce büfe yetkilileriyle arasında bir tartışma yaşandığı için ateş açtığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.