Yusuf Ekin, İsmail T.’yi bıçakla yaraladı

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 14 Haziran’da gerçekleşen bir kavga sonucunda bir genç ağır yaralandı. Olay, akşam saatleri 20.30 sıralarında, Yeni Mahalle Zincirlikuyu Caddesi’nde meydana geldi. İsmail T. ile Yusuf Ekin arasındaki şakalaşma, arkadaşının sigara paketini düşürmesiyle tartışmaya dönüştü. Kısa süre sonra ikili arasında başlayan kavga sırasında Yusuf Ekin, elindeki bıçakla İsmail T.’yi karnından ve kolundan bıçakladı.

OLAY SONRASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

İsmail T., bıçak darbesi sonucunda kanlar içerisinde yere yığılırken, Yusuf Ekin olay yerinden kaçtı. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve İsmail T. hızla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmail T.’nin durumu stabilize edilerek taburcu olduğu bilgisi verildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Polis, olay sonrası Yusuf Ekin’i yakalamak için harekete geçti. Şüphelinin, bir akrabasının evinde saklandığı ortaya çıktı. 3 gün süren çalışmalar sonunda Ekin yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu olay, gençler arasında çıkan tartışmanın ne kadar tehlikeli sonuçlanabileceğini bir kez daha gösterdi.