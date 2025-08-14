Yusuf Emin Çanlı Ölü Bulundu Şişli’de

ŞİŞLİ’DE ŞÜPHELİ ÖLÜM VAKASI

Şişli’deki bir dairede yaşayan Yusuf Emin Çanlı (23) kanepenin üzerinde sırtüstü yarı çıplak bir şekilde ölü bulundu. Polis, yaptığı incelemede evde uyuşturucu madde olduğu düşünülen haplar tespit etti. Ölümü şüpheli bulunan Çanlı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Cenazenin evden çıkarılması sırasında Çanlı’nın halası, sinir krizi geçirerek “Yusufum beni de götür, sana sahip çıkamadım” şeklinde feryat etti. Olay, dün saat 13:30 civarında Paşa Mahallesi’nde gerçekleşti.

HALASI İHBARDA BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 2. katında yalnız yaşayan Yusuf Emin Çanlı’dan halası Azime Çanlı (54) bir süredir haber alamadı. Eve giden hala kapıyı açamayınca, yeğeninin durumu hakkında endişelenerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Daireye giren ekipler, Çanlı’yı kanepenin üstünde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, Çanlı’nın yaşamını yitirdiğini doğruladı.

İNCELEME SONUÇLARI

Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan detaylı incelemelerde, evin salonu ve diğer odalarında uyuşturucu madde olduğu düşünülen haplar bulundu. Ayrıca, Yusuf Emin Çanlı’nın kollarında morluk izleri de tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından Çanlı’nın cenazesi cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

ACI DOLU ANLAR

Cenazenin daireden çıkarılması sırasında Çanlı’nın halası sinir krizi geçirdi. Tabutun taşınması esnasında halası, “Bırakın göreceğim” diye feryat etti. Yakınları, acılı kadını sakinleştirmeye çalıştı. Uzun süre yeğeninin tabutuna sarılan kadın, “Yusuf’um bana böyle mi yapacaktın? Yusuf beni de götür yanına. Bir dakika göreyim Yusuf’umu. Yusuf’um yapma dedim sana. Ben seni yaşatamadım” sözleriyle duygularını dile getirdi.