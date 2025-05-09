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Yusuf Erbaş, Doğalgaz Patlamasında Hayatını Kaybetti

DOĞALGAZ PATLAMASI VE YANGIN

Aydın’ın Söke ilçesinde, geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan doğalgaz patlaması sonucunda ağır yaralanan üniversite öğrencisi Yusuf Erbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Yenikent Mahallesi 30. Sokak’taki bir evde gerçekleşti. Patlamanın hemen ardından çıkan yangında vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Erbaş, ilk olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İLK MÜDAHALE VE TEDAVİ SÜRECİ

Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan genç, daha sonra İzmir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi. Balıkesir nüfusuna kayıtlı olan ve Söke’de üniversite eğitimi gören Yusuf Erbaş, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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