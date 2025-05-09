Yusuf Erbaş Hastanede Hayatını Kaybetti

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YUSUF ERBAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Söke ilçesinde bir evin mutfak kısmında meydana gelen doğal gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Yusuf Erbaş (21), hastanede gördüğü tedavi sonrasında 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay, 5 Mayıs akşamı saat 21.00 civarında Yenikent Mahallesi 30 Sokak’taki bir apartmanın birinci katında gerçekleşti.

GAZ SIZINTISI NEDENİYLE PATLAMA OLDUBİTMİŞ

İddiaya göre, Yusuf Erbaş mutfakta ocağı yakmaya çalıştığı esnada doğal gazdan kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Patlama, binada korku ve paniğe yol açarken, evde anında bir yangın çıktı. Olay sonrası acil durumu bildiren ihbar üzerine itfaiye, sağlık ekipleri ve doğal gaz ile ilgili görevliler hızlıca adrese yönlendirildi. Yaralı Erbaş, sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TEDAVİSİ SÜRÜYORDU, AMA KURTARILAMADI

Vücudunda birinci derece yanıkların meydana geldiği tespit edilen Erbaş, daha sonra durumunun ciddiyeti nedeniyle İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Erbaş, bugün yaşamını yitirdi. Balıkesirli olduğu öğrenilen Erbaş’ın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Lojistik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu belirtiliyor. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildiriliyor.