Yusuf Fehmi Genç, Altın Madalya Kazandı

MOLDOVA’DA ALTIN MADALYA KAZANDI

Moldova’da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç, memleketi Ordu’da coşku içinde karşılandı. 13-21 Nisan tarihleri arasında başkent Kişinev’de düzenlenen organizasyonda 73 kiloda 154 kiloyla koparmada gümüş, 194 kiloyla silkmede Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan ve toplamda 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale eden Yusuf Fehmi Genç için Altın Ordu ilçesinde Sırrıpaşa Caddesi’nde bir karşılama töreni düzenlendi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN ÖDÜL

Milli halterci, kendisini bekleyen vatandaşlarla mehteran eşliğinde Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne yürüdü. Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, makamında kabul ettiği Yusuf Fehmi Genç’i ödüllendirdi. Genç, ayrıca Vali Muammer Erol ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel’i de ziyaret etti. Vali Erol, Ordu’dan pek çok yetenekli sporcu yetiştiğini belirterek, “Ordu’nun geçmiş spor tarihine baktığımızda Avrupa ve dünya şampiyonalarında, Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanmış, derece elde etmiş sporcularımız var. Bu sporculara, Avrupa şampiyonluğuyla Yusuf Fehmi Genç kardeşimiz de katılmış oldu. Hepimizin göğsünü kabartan, ülkemizi gururlandıran bu başarısından dolayı sporcumuzu kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Yüksel ise Yusuf Fehmi’nin azminin Ordu’daki gençler için örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, “Milli sporcumuz daha önce de ulusal ve uluslararası birçok şampiyonada önemli dereceler elde etti ve Türkiye’yi gururlandırdı. Ancak bu son şampiyonada kırdığı Avrupa rekoru ve kazandığı altın madalya, onun kariyerinde yeni bir zirve oldu.” diyerek sporcuya olan desteklerini dile getirdi.

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç de başarılarının devam etmesi için çok çalışacağına söz vererek, bu süreçte kendisini destekleyenlere teşekkür etti.