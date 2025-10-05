Haberler

Yusuf Fehmi Genç Bronz Madalya Elde Etti

YUSUF FEHMİ GENÇ BRONZ MADALYA KAZANDI

Dünya Halter Şampiyonası, Norveç’in Forde şehrinde devam ederken, Erkekler 71 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 192 kiloyla bronz madalya kazandı. Şampiyonanın dördüncü gününde, Genç’in elde ettiği bu derece, onu podyuma taşımış oldu.

KAHIRMAN VE GENÇ’İN PERFORMANSLARI

Yusuf Fehmi Genç, koparmada 151 kilo ile altıncı, toplamda ise 343 kiloluk derecesiyle dördüncü sırada yer aldı. Bu sıklette yer alan diğer milli sporcu Kaan Kahriman, koparmada 148, silkmede 180 ve toplamda 328 kiloluk dereceleriyle yarışmayı tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Yusuf Fehmi Genç’in bu başarılarıyla beraber antrenörlerini ve kulübünü kutladı. Bu başarılar, Türk halterinin uluslararası alandaki yerini güçlendiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tibet’te Everest Dağı’nda Kar Fırtınası Mağdurları Kurtarılıyor

Everest Dağı'nın doğu yamacında gerçekleşen kar fırtınası sonucu mahsur kalan bin kişiden 350'si kurtarıldı, 200'den fazla kişiyle iletişim kuruldu.
Haberler

Kırım Savaşı’nın Tarihi ve Jeopolitik Önemi

4 Ekim 1853'te Rus orduları Eflak ve Boğdan'ı işgal edince Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya savaş açtı. Bu olay, önemli bir askeri çatışmanın başlangıcını simgeliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.