Yusuf Fehmi Genç Dünya Halter Şampiyonası’nda Bronz Madalya Kazandı

BÜYÜKLER DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI’NDA BRONZ MADALYA

Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, erkekler 71 kiloda silkmede dünya üçüncüsü oldu. Norveç’in Forde şehrinde süren şampiyonanın dördüncü gününde, Yusuf Fehmi Genç silkmede 192 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.

ŞAMPİYONADA BAŞARILARINI SÜRDÜRDÜ

Bu şampiyonada milli sporcu koparmada 151 kilo ile altıncı, toplamda ise 343 kiloluk derecesiyle dördüncü sırada yer aldı. 71 kiloda yarışan bir diğer sporcu Kaan Kahriman, koparmada 148, silkmede 180 ve toplamda 328 kiloluk dereceyle yarışmayı tamamladı.

TEBRİKLER YÜKSEK BAŞARILAR

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcu Yusuf Fehmi Genç’in elde ettiği başarıdan dolayı kendisini, antrenörlerini ve kulübünü tebrik etti.