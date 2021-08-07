Yusuf Güney: Gerekirse özür dileyeceğim

Çıkan orman yangına müdahaleye katılan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, tartışma yaşadığı orman işçisi hakkında konuştu.

Orman ekipleriyle tartışma yaşayan ardından gözaltına alınan ve serbest kalan şarkıcı Yusuf Güney gönüllü orman işçisi oldu. Güney, “Bütün şikayetlerimi çekeceğim. Bugünlerde kırgınlık küslük olmaz” dedi.

Sanatçı Yusuf Güney, gönüllü işçi olarak Antalya’daki orman yangınlarının kontrol altına alınmasına destek verdi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

Yaklaşık 35 yıllık ormancılık hayatında ilk kez bu kadar büyük bir yangın yaşadıklarını belirten Dikici, günlerdir poyraz estiği ve nem oranı yüzde 5’lere kadar düştüğü için çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü aktardı.

Orman yangınlarında milletle birlikte hep birlikte mücadele edildiğini anlatan Dikici, şunları kaydetti: “Bu felakette anladık ki bütün Türkiye Cumhuriyeti, devletin tüm kurumları herkes bu yangındaydı, hep beraber mücadele ettik. Sanatçı Yusuf Güney de sanatçılığının yanında o bir yangın gönüllüsü olarak bir ormancı oldu. Bundan sonra hep beraber olacağız. Yusuf beyi artık yangın üniformasıyla yangınlarda göreceksiniz.”

“BÖYLE GÜNLERDE KIRGINLIK, KÜSLÜK OLMAZ”

Yusuf Güney ise yaşanan olayın küresel bir kriz olduğunu, dünyanın birçok yerinde bu yangınların yaşandığını söyledi.

İstanbul’da konserdeyken yangın haberini duyunca yangın tüplerini alarak bölgeye ulaştığını anlatan Güney, yangınların insanüstü bir güçle önlendiğini vurguladı.

İki gündür kamuoyunu meşgul eden üzüncü olay yaşandığına değinen Güney, “Kimse uyumuyordu, yangınla mücadele edenlerin hakları ödenmez. Buraya geldiğimde talihsiz bir şey yaşandı. Ormancılarla aramızda tartışma yaşandı karşılıklı şikayetçi olduk.

Ben bütün şikayetlerimi çekeceğim. Böyle günlerde kırgınlık, küslük olmaz” dedi.

“Hepimiz aynı amaç için buradayız” diyen Güney, “Kavga ettiğimiz arkadaşlarla bizzat göreceğim, gerekirse özür dileyeceğim. Birlik ve beraberlikte kötü günleri çabuk atlatacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Antalya Orman Bölge Müdürü Dikici, sanatçı Güney’e orman işçisi yeleği ve şapkası hediye etti.