Yusuf İbiş, Terörsüz Türkiye’yi vurguladı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE GENÇLERE YATIRIMDIR

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, PKK’nın feshetme ve silah bırakma kararına yönelik önemli bir değerlendirme yaptı. İbiş, “Terörsüz Türkiye bu ülkenin gençlerine yapılan en büyük iyilik, en güzel yatırımdır” şeklinde ifade etti. Sosyal medyada bir paylaşım yapan İbiş, Türkiye’nin tarihi bir dönüm noktasını geride bırakmaya hazırlandığını vurguladı.

İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI

İbiş, “İç cepheyi güçlendirme” çağrısıyla başlayan sürecin PKK’nın fesih ve silah bırakma kararıyla yeni bir aşamaya geçtiğine dikkat çekti. Terörün bu topraklardan birçok genci kopardığını belirten İbiş, “Şenay Aybüke Yalçın, gençliğinin baharında, henüz 22 yaşında, PKK terörünün, çok sevdiği öğrencilerinden söküp aldığı gencecik bir öğretmendi. Eren Bülbül’ü daha 15’inde, gençliğini dahi yaşayamadan mahrum bıraktı çok sevdiği annesinden PKK terörü” sözlerini kullandı.

ŞÜKRAN VE MİNNET

İbiş, konuşmasına devam ederek, “Nice memleket evladı kandırıldı, aldatıldı, kin ve nefretle terörün pençesinde yitip gitti. Yaşananlar göstermektedir ki Terörsüz Türkiye, bu ülkenin gençlerine yapılan en büyük iyilik, en güzel yatırımdır” dedi. İbiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bu ülkenin gençlerine verdikleri destek için şükranlarını sundu.