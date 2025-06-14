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Yusuf K. Alkol Testi Sonrası Tutuklandı

OTOMOBİLDE ALKOL TESTİ YAPILDI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa-Ankara kara yolu üzerinde durdurdukları otomobilin sürücüsü Yusuf K.’ye alkol testi uygulamak istedi. Gerçekleştirilen test sonucunda sürücünün 1.3 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu durum üzerine Yusuf K. gözaltına alındı ve sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Hastanede yapılan muayene esnasında, Yusuf K. 4 jandarma personeli ile 3 özel güvenlik görevlisine saldırıda bulundu. Bu sırada güvenlik güçleri saldırganı güçlükle kontrol altına aldı. Saldırı sonucunda 1 özel güvenlik görevlisi yaralanarak elinin kırılmasına neden oldu.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMA

Yusuf K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Yusuf K., cezaevine gönderildi.

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