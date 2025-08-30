Yusuf K. Gözaltına Alındı, Olay Yapıldı

ÇOCUKLARA SALDIRI OLAYI

Bursa’da parkta oyun oynayan iki çocuğa saldırdığı belirtilen Yusuf K. gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Geçtiğimiz gün Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan Dönüşüm Sokak’ta gerçekleşti. Sokakta yaşamını sürdüren Yusuf K., henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü parkta bulunan 8 yaşındaki Ömer E. ile 6 yaşındaki Ömer Eyymen I.’yı darbedip yaraladı.

OLAY SONRASI GELİŞMELER

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından çevredeki vatandaşlar, Yusuf K.’yi çocuklardan uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri çocuklara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından iki çocuk, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili işlem başlatarak şüpheliyi yakaladı ve gözaltına aldı. Yaralanan çocuklardan Ömer E.’nin sol omzunun alt kısmında bir kırık tespit edildi ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.