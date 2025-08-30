Haberler

Yusuf K. Gözaltına Alındı, Olay Yapıldı

ÇOCUKLARA SALDIRI OLAYI

Bursa’da parkta oyun oynayan iki çocuğa saldırdığı belirtilen Yusuf K. gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Geçtiğimiz gün Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan Dönüşüm Sokak’ta gerçekleşti. Sokakta yaşamını sürdüren Yusuf K., henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü parkta bulunan 8 yaşındaki Ömer E. ile 6 yaşındaki Ömer Eyymen I.’yı darbedip yaraladı.

OLAY SONRASI GELİŞMELER

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından çevredeki vatandaşlar, Yusuf K.’yi çocuklardan uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri çocuklara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından iki çocuk, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili işlem başlatarak şüpheliyi yakaladı ve gözaltına aldı. Yaralanan çocuklardan Ömer E.’nin sol omzunun alt kısmında bir kırık tespit edildi ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Can Uzun Gol Attı, Ozan Kadroya Alındı

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 2. haftasında Hoffenheim'ı 3-1 yendi. Can Uzun gol atarken, Ozan Kabak, 452 gün sonra kadroya döndü.
Haberler

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, “Başkanlarımızın Arkasındayız” Dedi

CHP lideri Özgür Özel, 'Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü'nde yer alarak, Adana belediye başkanlarının serbest bırakılmasını ve adil yargı sürecini savundu. Atatürk'ün değerini de vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.