Yusuf Kartal, Ahşapla Ürünler Üretiyor

AHŞAP DEKORATİF ÜRÜNLER ÜRETİYOR

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Yusuf Kartal, evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek tamamen el işçiliğiyle ahşap dekoratif ürünler üretiyor. Geleneksel kağnı modellerinden masa süslerine, otantik duvar objelerinden minyatür ahşap yapılara kadar birçok ürünü kendi tasarlayıp üreten Kartal, kullandığı doğal malzemeler ve detaylı işçiliğiyle dikkati çekiyor. Ahşap ile çalışmayı bir tutku haline getiren Yusuf Kartal, kalıp ya da hazır malzeme kullanmadan, her parçayı titizlikle ölçüp sabırla işliyor.

DOĞADAN GELEN MALZEMELERLE ÇALIŞIYOR

Kullandığı malzemelerin çoğunu doğadan temin eden Kartal, ürünlerini nostalji, sadelik ve doğallık temasıyla tasarlıyor. Çalışmaları, geleneksel Anadolu kültürüne ait el sanatlarına ilgi duyan kişilerden büyük ilgi görüyor. Kağnı modelleri, nostaljik değeri ve işçilik kalitesiyle öne çıkarken, diğer süs eşyaları da ev dekorasyonuna farklı bir hava katmak isteyenler için tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Gediz’de kendi imkanlarıyla üretim yapan Yusuf Kartal, ahşapla kurduğu bağın yıllar içerisinde yaşam biçiminin bir parçası haline geldiğini belirtiyor.

ATÖLYE ZİYARETLERİNE AÇIK

Yusuf Kartal’ın ürünlerini merak edenler, atölyesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyebiliyor. Emekli olduğu için hobi olarak ahşap işlerine başladığını aktaran Kartal, “Dedemden gördüm. O da bu şekilde yapıyordu. Kağnı, ata arabası gibi şeyler. Ona özenerek ben de hobi olarak başladım. Kendimi geliştirdikten sonra sipariş almaya başladım. Siparişlerden sonra ürün çeşitlerimi arttırdım. Ahşap ev, ata arabası, kesme tahtası gibi ürünler ürettim. Genelde bunları arkadaşlarıma, eşime dostuma hediye ediyorum,” diyor.