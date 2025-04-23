Yusuf Keyik’in Kaçak Deposu Mühürlendi

TARIM ARAZİSİNDE KAÇAK DEPO MÜHÜRLENDİ

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik’in tarım arazisi üzerine inşa ettiği kaçak depo mühürlendi. Keyik, deponun Özel İdare tarafından mühürlendiğini ve cezasının kesildiğini belirterek, “Hukuki süreç devam edecek, bakacağız. Ruhsatsız değil” şeklinde ifade etti. Merkeze bağlı Askeriye köyünde inşa edilen deponun kaçak olduğu tespit edildi. Kaçak yapı, iş insanı Cengiz Kaya’nın Burdur Valiliği, Özel İdare Genel Sekreterliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Burdur Devlet Su İşleri Müdürlüğü’ne gönderdiği dilekçelerin ardından ortaya çıkmıştı.

DİLEKÇE İLE İNCELENME TALEBİ

Cengiz Kaya, Burdur Valiliği’ne verdiği dilekçede “Askeriye köyünde 5,4 dönümlük tarım arazisi üzerine yasalara aykırı yapıldığını düşündüğüm yapıyla alakalı gerekli inceleme talebinde bulunuyorum” dedi. Kaya, Özel İdare Genel Sekreterliği’ne yaptığı başvuruda inşaat ruhsatı ve yapı ile ilgili çeşitli soruları yöneltti. Dilekçede, inşaat denetim firması, müteahhit firma ve şantiye şefi gibi yasal yükümlülüklere de yer verildi. Kaya, inşaatın meydana getirebileceği potansiyel zararların sorumluluğuna dikkat çekti.

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, yerinde yapılan incelemelerde Askeriye köyü 138 ada 2 parselde bulunan yapının ruhsata aykırı olduğuna karar verdi. İncelemelerde depo şeklindeki yapı ile ilgili fotoğraflar çekildi, tespit tutanağı ve yapı tatil zaptı tutuldu. Mühürleme işlemi gerçekleştirildi ve idari işlem süreci başlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarım arazisinin doğal yapısının bozulduğunu kaydetti ve izinsiz başlama nedeniyle arazi sahibine 5403 sayılı kanunun 21’inci maddesi A fıkrası kapsamında idari yaptırım kararı uygulandı.

YUSUF KEYİK’TEN AÇIKLAMALAR

DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, mühürleme ve ceza işlemlerini doğrulayarak, “Yıkacağız herhalde, gidişat öyle. Hukuki süreç devam edecek, bakacağız. Kaçak yapıp da 5 yıldızlı otel yapmadık, depo yaptık” ifadelerini kullandı. Keyik, yapılan deponun kira amaçlı olduğunu ve “Biraz ruhsatı aştık, hepsi bu” diyerek durumu açıkladı.