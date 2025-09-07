Haberler

Yusuf Kolay Tutuklandı, Emine Kolay Öldü

OLAYIN DETAYLARI

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 5 Eylül günü gerçekleşen bir olayda, evde bıçakla yaralanan 25 yaşındaki Emine Kolay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan eşi Yusuf Kolay, tutuklandı. Yusuf Kolay, eşi Emine Kolay’ı mutfakta yaralı halde bulduğunu jandarmaya bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE HASTANE SÜRECİ

Yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Emine Kolay’ı hemen hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kolay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya dair yürütülen soruşturma çerçevesinde Yusuf Kolay, gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ İFADELER

Yusuf Kolay’ın, jandarmada verdiği ifadesinde, “İki yıllık evliyiz. Eşimi mutfakta bıçağın üzerine düşmüş halde buldum” şeklinde savunma yaptığı belirtildi. “Ben odada oturuyordum. Mutfaktan çığlık sesi gelince gittiğimde eşim kanlar içinde yerde yatıyordu” dediği ifade edildi.

ADIYAMAN’DA CENAZE TÖRENİ

Yusuf Kolay, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emine Kolay’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin sonrasında memleketi Adıyaman’ın Sincik ilçesinde defnedildi.

ÖNEMLİ

