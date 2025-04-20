Yusuf Öden, ağır yaralıydı

YUSUF ÖDEN AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 25 Mart tarihinde evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 30 yaşındaki Yusuf Öden, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Viranşehir’e bağlı Elgün Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından evinde silahla vurulan Yusuf Öden, ağır yaralı halde Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahale burada yapıldıktan sonra, hayati tehlikesi nedeniyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık bir aydır tedavi gören Öden, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARINDAN SALDIRIYA TEPKİ

Öden’in ölüm haberi sonrasında yakınları, saldırıyla ilişkili olduğu öne sürülen kişilerin evlerine yönelerek saldırı girişiminde bulundu. Bazı evleri ateşe vermek isteyen gruba jandarma müdahale etti. Olayda çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Elgün Mahallesi’ne giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.