Yusuf Özer’e teşekkür belgesi verildi

STAJINI BAŞARIYLA TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER

Afyonkarahisar Tapu Müdürlüğü’nde dokuz ay boyunca staj yapan Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Bölümü 12. sınıf öğrencilerine belgelerini Vali Yardımcısı V. Ali Arıkan verdi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı içinde dokuz ay süresince Afyonkarahisar Tapu Müdürlüğü’nde staj yapan öğrenciler arasında Seher Özlü, Arda Akpınar, İlayda Koç, Tuana Nur Yılmaz, Ebrar Önkal, Enes Uygun ve Samet Aksoy bulunuyor ve tümü stajlarını başarıyla tamamladı.

STAJ DİĞER BİRİMLERDE GEÇİRDİLER

Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Bölümü 12. sınıf öğrencileri, Tapu Müdürlüğü’nde başvuru birimi, arşiv birimi ve servis birimlerinde tapu ile ilgili tüm iş ve işlemleri öğrenme fırsatı buldu. Vali Yardımcısı Arıkan, öğrencilere teşekkür belgelerini takdim ederken, stajları boyunca gösterdikleri başarıdan dolayı onları tebrik etti. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileklerini iletti.