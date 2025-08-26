Yusuf Sofioğlu’nun İsmi Yeni Okulda Yaşatılacak

ŞEHİT YUSUF SOFİOGLU’NUN İSMİ YENİ OKULDA YAŞATILACAK

Hatay’ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden piyade er Yusuf Sofioğlu’nun ismi, memleketi Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde inşa edilen yeni okula verilecek. 29 Temmuz’da gerçekleşen kaza sonrasında yaralanan Sofioğlu, tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Dicle ilçesinde yapılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne şehidimizin ismi verilecek.

DİCLE İLÇESİ’NDE YENİ OKULUN ZİYARETİ

Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yeni binasında hizmet vermeye başlayan Yusuf Sofioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Sabır, “İlçemizde yapılan yeni okul binasının Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 2025-2026 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlaması için Bakanlıkla yazışmalarımız oldu. Nihayetinde ilgili makamların oluruyla okul binası yeni eğitim-öğretim yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hizmet vermeye başlayacak. Yeni okulumuza vatani görevini yaparken şehit olan değerli hemşerimiz Yusuf Sofioğlu’nun ismi verildi. Böylece yeni okulumuzun ismi Yusuf Sofioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak kararlaştırıldı.” ifadelerini kullandı.

EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR

Sabır, ayrıca, “Aziz şehidimizin isminin yaşatılacağı okulumuzun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugün şehidimizin isminin verildiği Yusuf Sofioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundum. Okulumuzun yeni eğitim-öğretim dönemine tam olarak hazır olması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu vesileyle aziz şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yeni eğitim-öğretim yılının ise herkes için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.