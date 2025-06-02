Yusuf Taşkın, Hayata Tutunmaya Çalışıyor

OLAYIN DETAYLARI

Konya’da, 10 yaşındaki Yusuf Taşkın, sınıf arkadaşı İ.Ç. tarafından boğazının sıkılması sonucu fenalaştı. Olay, 28 Mayıs günü Selçuklu ilçesindeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda meydana geldi. 4. sınıf öğrencisi Yusuf ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma yaşandı. İddiaya göre, İ.Ç., Yusuf’un boğazını sıktı ve bu durum sonucunda Yusuf fenalaşarak yere yığıldı. Okuldaki öğretmenler hemen ilk müdahaleyi yaptı ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yusuf Taşkın, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTA DURUMU VE AİLE AÇIKLAMASI

Yusuf’un durumu ağır olduğu için yoğun bakıma alındı ve entübe edilerek solunum destek cihazına bağlandı. Bu süreçte, Yusuf’un babası Ramazan Taşkın ve yakınları, oğullarının durumu hakkında bilgi almak amacıyla hastane önünde toplandı. Ramazan Taşkın, “Yusuf’umuzun durumunu en son sabah öğrendik. Kan değerlerinin yüksek olduğunu ve hayati riskinin olduğunu söylüyorlar. Ayrıca böbrek ve organlarının da kötüye gittiğini söylediler. Ben de baba olarak Cenabıallah’a dua ediyorum. Oğlumun geri dönmesi bekleyişi içerisindeyiz” dedi. Ramazan Taşkın, oğlunun direncini vurgulayarak, “Yusuf’um dirençli bir şekilde, küçük de olsa hayata tutunma çabasını sağlıyor. Geri dönmek istiyor. Hayata tutunmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

İFADE ALMA PROSEDÜRÜ

Yaşanan olayın ardından, İ.Ç. Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde pedagog eşliğinde ifadesi alındı. İfadesinin ardından İ.Ç., ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.