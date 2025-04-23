Yusuf Tekin, 23 Nisan’ı kutladı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanmasına dair bir mesaj paylaştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 23 Nisan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümü ile birlikte büyük bir coşku ve gururla kutlandığını vurguladı. Tekin, çocuklara seslenerek, bu özel günde yapılması gerekenleri dile getirdi.

GELECEĞE YATIRIM

Tekin, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Geçmişin izinden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı, özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan bir nesil olarak yetişmenizi diliyorum.” Ayrıca, çocukların daha müreffeh bir geleceğe hazırlanmaları için maarif ailesinin her daim yanlarında olacağını belirtti.

ATATÜRK VE KAHRAMANLARIMIZ

Bakan Tekin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve milli egemenliğin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andığını da sözlerine ekledi. Son olarak, ülkemiz ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladığını ifade etti.