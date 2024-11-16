Yusuf Tekin Hakkında Suç Duyurusu Yapılacak

CHP’DEN SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında yasal işlem başlatacaklarını duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Hiç kimse yalan ve çarpıtma ifadelerle cumhuriyeti hedef alamaz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında kullandığı cumhuriyet ve laiklik düşmanı ifadelerinden dolayı suç duyurusunda bulunacağız.” ifadelerine yer verdi. Çiftçi, Tekin’in derhal görevden alınması gerektiğini vurgulayarak, “Bu zihniyetteki kişinin çocuklarımıza sunacağı herhangi bir katkı yoktur.” dedi.

TEKİN’İN KONUŞMASI

Bakan Yusuf Tekin, AK Parti Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada bazı eleştirilere yanıt verdi. “Beni eleştiriyorlar. Bana diyorlar ki laik eğitim açısından senin söylediğin şey ters. Ben de diyorum ki size ters olabilir ama Batman’da, Erzurum’da vatandaşların değerlerine ters değil.” açıklamasını yapan Tekin, laikliğin farklı algılanışlarına dikkat çekti. Laikliğin 1940’lı yıllardaki uygulamalarla birlikte anıldığını belirten Tekin, “Sizin anladığınız laiklik, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kuranı Kerim öğrenmesini yasaklamak.” diyerek, kendi laiklik anlayışını savundu.

Tekin, evrensel laiklikten yana olduğunu belirterek, Türkiye’ye özgü yaklaşımların kendisine dayatılmasına karşı çıktığını ifade etti. “Ben laiklikten bütün vatandaşların hangi dine inanırlarsa inansınlar dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınmasını anlıyorum.” diyen Tekin, iki farklı laiklik anlayışı arasında bariz bir fark olduğunu vurguladı. Konuşmasını, “Senin savunduğun laiklikle, benim anladığım laiklik bir mi? Bir değil.” sözleriyle tamamladı.