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Yusuf Tekin, “İzliyoruz, çözüm üretiyoruz” dedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iş dünyasından gelen rahatsızlıkların farkında olduklarını belirtti. “Rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temini noktasında güçlük çektiklerini söylüyorlar ama biz bakanlık olarak halihazırda böyle bir çalışmanın içerisinde değiliz. Biz sadece izliyoruz bu tartışmaları” dedi. Bakan Tekin, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DEĞİŞİKLİKLERİ DEĞERLENDİRECEKLER

Zorunlu eğitim yılına yönelik değişiklik iddiaları hakkında Tekin, “Yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız. Şu anda dediğim gibi izliyoruz” açıklamasını yaptı. Bu konuyla ilgili olarak Bakanlık bünyesindeki her genel müdürlükte değerlendirme başkanlıkları kurulduğunu belirten Bakan Tekin, bu başkanlıkların kamuoyundaki tartışmaları takip edip gerekli çözümleri üretmekle görevlendirildiğini vurguladı.

İŞ DÜNYASININ GÖRÜŞLERİ

Ara eleman bulma konusundaki sıkıntıları iş dünyasının ilettiğini dile getiren Tekin, “Bizim açımızdan sorun yok. Ancak sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temini noktasında güçlük çektiklerini söylüyorlar ama biz bakanlık olarak halihazırda böyle bir çalışmanın içerisinde değiliz. Biz sadece izliyoruz bu tartışmaları” şeklinde konuştu. – ANKARA

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