Yusuf Tekin, Suriye-Türkiye Kardeşliğini Vurguladı

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN’İN SURİYE ZİYARETİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi ziyaret amacıyla gittiği Suriye’de, “Suriye ve Türkiye kardeşliği, birlikteliği bölgede emperyal iddiaları olan ülkelere de bir ders olacak” dedi. Milli Eğitim Bakanı Tekin ve beraberindeki heyet, Suriye’nin başkenti Şam’da yeniden inşa ve destek çalışmaları kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bakan Tekin, havaalanında Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko tarafından karşılandı. İkili, sonrasında önemli bir görüşme yaptı.

Bakan Tekin, görüşmesinde Suriye’de insan haklarının teminat altına alınması, barışın ve siyasi istikrarın sağlanmasının kendilerini memnun edeceğini ifade etti. Tekin, “Buradaki iç savaştan kaçan Suriyeli kardeşlerimize Türkiye’de ensar mantığıyla ev sahipliği yapmak konusunda halkımız seferber oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda çok hassas bir tavır sergiledi” dedi. Suriye’nin bağımsızlık mücadelesine de değinen Tekin, Türkiye’nin bu süreçte destek vermeye devam edeceğini vurguladı. “Biz Türkiye olarak komşumuzun güçlü olmasından güçleneceğimize inanıyoruz” sözleriyle Türkiye’nin Suriye ile olan ilişkilerini güçlendirme arzusunu dile getirdi.

ORTAK PROJELER VE GELECEK VİZYONU

Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan Halebi ile de bir araya gelen Bakan Tekin, görüşmede eğitim alanında iş birliğini geliştirecek adımları ele aldı. İki ülke arasında Türkçe’nin eklenmesi, ortak bir Suriye-Türkiye üniversitesi açılması ve yapay zeka gibi konularda iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. Heyette yer alan diğer bakanlık temsilcileri de Suriye’deki mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

KÜLTÜREL ZİYARETLER VE DOSTLUK VURGUSU

Suriye temasları kapsamında Bakan Tekin, kültürel ziyaretler de yaptı. Şam’daki İlk Türk Hava Şehitleri Kabrini, Emevi Camisi ve Süleymaniye Külliyesi’ni ziyaret etti. Emevi Camisi’nin anı defterine bir yazı kaleme alan Tekin, Türkiye ile Suriye arasındaki dostluk bağlarını önemsediğini belirtti. Tekin, “Dost ve kardeş ülke Suriye’nin bağımsız, güçlü ve müreffeh bir ülke olarak varlığını önemsiyoruz” ifadesini kullanarak, ilişkilerin geliştirilmesi amaçlı adımlar atacaklarını söyledi.