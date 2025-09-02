Yusuf Tekin Suriye Ziyareti Gerçekleştirdi

ŞAM’DA RESMİ ZİYARET

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suriye’nin başkenti Şam’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden ziyaretine dair bilgi veren Tekin, “Bir dizi temaslarda bulunmak üzere komşumuz Suriye’deyiz” diyerek başladığı paylaşımında, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile heyetler arası görüşmeler yaptığını belirtti.

EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ

Tekin, görüşmelerin önemine vurgu yaparak, “Yıllarca süren acı ve gözyaşının ardından bölgemizin huzur iklimine kavuşması, evlatlarımızın geleceği için değerlidir” ifadesinde bulundu. Türkiye’nin, Suriye halkının haklı mücadelesinde her zaman destekleyici olduğunu söyleyen Bakan, “Bu kapsamda birçok farklı alanda olduğu gibi eğitimde de Suriyeli kardeşlerimizle iş birliğimizi güçlendirme gayretindeyiz” dedi.

TEŞEKKÜR ÖZELLİĞİ

Ziyaretin sonunda, Tekin, “Şahsım ve heyetime gösterdikleri konukseverlik ve güçlü iş birliği iradelerinden ötürü Sayın Bakana ve heyetine teşekkür ediyorum” sözleriyle teşekkürlerini iletti.