Yusuf Tekin: Yeni Yıla Hazırız

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler için uyum eğitimlerine yönelik okullar kapılarını açtı. Çocukların cıvıltısıyla dolan okullarda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni döneme dair bir paylaşımda bulundu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANMIŞTIR

Bakan Tekin, yeni döneme hazır olduklarını dile getirirken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Okullarımız, sınıflarımız, eğitim teknolojilerimiz, personelimiz ve değerli öğretmenlerimizle yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız” şeklinde ifade etti. Tekin, bu yılın yalnızca bir takvim başlangıcı olmadığını vurguladı.

GELECEĞİ İNŞA ETMEK İÇİN İLK ADIM

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, değerleri, bilgiyi ve geleceği birlikte inşa edecek bir yolculuğun ilk adımını attıklarını belirterek, “2025-2026 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.