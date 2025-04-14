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Yusuf’un Araçta Salyangoz Bulundu

AYDIN’DA YOL KONTROLÜNDE ELE GEÇİRİLEN SALYANGOZLAR

Aydın’ın Germencik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta, Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi ve Nakil Belgesi bulunmayan 1 ton 800 kilogram salyangoz ele geçirildi. Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı, Aydın – İzmir Otoyolu’nun Germencik Gişeleri’nde yol kontrol faaliyeti yürütürken, 60 yaşındaki V.Y. isimli sürücünün bulunduğu aracı durdurdu.

Yapılan detaylı incelemede, aracın içinde 78 çuvalda toplam 1 ton 800 kilogram canlı salyangoz bulunduğu belirlendi. Ancak, bu salyangozların yasal belgeleri eksik olduğu için durum jandarma ekipleri tarafından not edildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şahıs hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun 36. ve 47. maddeleri çerçevesinde 37 bin 700 TL ceza uyguladı.

Ele geçirilen salyangozlar, doğaya bırakılmak amacıyla Aydın İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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