Yusuf’un Hayalleri Gerçekleşiyor Artık

ŞANLIURFA’DA KÜÇÜK YUSUF’UN ZOR BİR SÜRECİ

Yusuf Derin (5), Şanlıurfa’da komşu çocuğunun yanan çuvalı üzerine atmasıyla vücudunun büyük kısmında yanıklar oluştu. Küçük çocuk, 3 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Fasılalı tedavinin ardından, yüzündeki yanık izleri için Ankara’daki özel bir hastaneye alındı. Ameliyata girmeyi reddeden Yusuf, hayalindeki akülü arabasıyla ikna edildi ve ameliyathaneye akülü arabasını sürerek girdi.

İLK TEDAVİ SÜRECİ VE YARDIM TALEBİ

Akçakale’de yaşayan Yusuf, 4 ay önce komşusunun yanmış pamuk çuvalını üzerine atması sonucu yanık tedavisi için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Başı, yüzü, boynu, kolları ve sırtındaki 2 ve 3’üncü derece yanıklarla 3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. Yanık izleri nedeniyle tanınamaz hale gelen ve saç dokusunu kaybeden Yusuf’un ailesi, Ankara’daki Ala Hayat Minik Masumlar Derneği’nden yardım istedi. Tedavi masrafları, dernek ve iş insanı Metin Akay tarafından üstlenildi.

AMELİYAT VE HAYALİ AKÜLÜ ARABA

Ankara’da bir özel hastaneye yatırılan Yusuf, ameliyatları kabul etmedi. Ancak, hayalindeki akülü araba sözüyle ikna oldu. Yusuf, hastanedeki ikinci ameliyatına akülü arabasıyla girdi ve başarılı geçen iki ameliyat sonrasında yanık izleri iyileşmeye başladı. Yusuf’un sağlığına kavuşmasının ardından protez saç uygulaması da gerçekleştirilecek.

DESTEK VE MUTLULUK HİKAYESİ

AHİMDER Genel Başkanı Ayşegül Aksu, Yusuf’un ailesinin kendilerine ulaştıklarından sonra gözlerinin kapanmadığını, boynunu hareket ettirebildiğini ve kolunun açıldığını ifade etti. “Yusuf’un en çok istediği şey akülü arabaydı. Hatta 1’inci ameliyatına girmeyi kabul etmedi. Ancak, ‘Eğer akülü arabaya binmek istiyorsan boynunu sağa sola çevirmen gerekiyor, kollarını açıp arabayı sürmen gerekiyor’ diye konuştuk. Metin Akay sosyal medyadan paylaşımımızı görünce, ‘Akülü arabayı ben alabilirim’ dedi” şeklinde konuştu.

Metin Akay, yaptığı açıklamada “Yusuf’la olan hikayemiz Ayşegül Hanım üzerinden başladı. Ben de bir nebze olsun destek vermek istedim. Yusuf’u hastanedeki ameliyatına akülü araçla ikna etmişler” dedi.

HASTANE YETKİLİLERİNDEN YORUMLAR

Hastanenin Medikal Hizmetler Koordinatörü Ali Özdemir, “Yusuf’un akülü araba sürmek, koşmak, oynamak gibi hayalleri vardı. Yusuf’u sağlıklı ve mutlu bir şekilde taburcu edeceğiz” diye belirtti. Baba Hüseyin Derin ise, “8 Nisan’da oğlumun başına gelen olay hayatımızı mahv etti. 3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra yardım almak için Ayşegül Hanım’a ulaştık” diyerek minnettarlığını ifade etti.