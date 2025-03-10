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Yusuf ve Şevval’den Altın Madalya Başarısı

ALTIN MADALYA HAZİNESİ

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde yarışan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya kazandı. Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen bu büyük organizasyonda, Türkiye’yi temsil eden olimpiyat madalyalı sporcular, sıralama müsabakasında 580 puan atarak altın madalya karşılaşmasına çıkmayı başardı.

ŞAMPİYONLUK HAZIRLIĞI

Finalde Çek sporcular Viktorie Sindlerova ve Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenerek, altın madalyanın sahibi oldular. Bu kategoride bronz madalya ise Sırbistan’dan Zorana Arunovic ve Damir Mikec ikilisinin oldu. Paris 2024 Olimpiyatları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Türkiye’ye atıcılık dalında olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını kazandırmıştı.

ŞEVVAL İLAYDA’DAN BİR BAŞARI DAHA

Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan’daki şampiyonada 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde de Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Bu başarı, Türk atıcılığına önemli bir katkı sağlıyor ve gelecekteki uluslararası yarışmalar için umut veriyor.

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