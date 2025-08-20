Yusuf Y. Çarpma Sonucu Hayatını Kaybetti

SAMSUN’DA KAZA: BİR ÖLÜ, ÜÇ YARALI

Samsun’un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki çekiciye bağlı römorka çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Olay, Samsun-Ordu kara yolunun Evci mevkisinde gerçekleşti.

OTOMOBİL RÖMORKUN ALTINA GİRDİ

33 yaşındaki Yusuf Y. yönetimindeki 34 TY 5080 plakalı otomobil, yol kenarında durmakta olan 04 D 6425 plakalı çekiciye bağlı 33 ACH 862 plakalı römorka çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil römorkun altına girdi. Kazada otomobilin sürücüsü Yusuf Y. ile araçta bulunan Okan Y. (21), Nimet C. (36) ve Anıl C. (7) yaralandı.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Çevrede bulunanların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada Okan Y’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer yaralılar Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Yusuf Y’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı.