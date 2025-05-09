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Yusuf Yalçın, İki Dev Mantar Buldu

İSPARTA’DA DEV MANTAR KEŞFİ

Isparta’da doğa yürüyüşüne çıkan Yusuf Yalçın, 2,5 kilogram ve 1,5 kilogram ağırlığında iki dev mantar buluyor. Güneykent beldesine bağlı Baladız Mahallesi’ndeki kırsal alanda ailesiyle yürüyüş yaparken bu mantarlarla karşılaştığını söyleyen Yalçın, mantarları koparıp evine getirdiğini belirtiyor.

MANTAR AĞIRLIKLARI VE ŞAŞKINLIKLAR

Yalçın, “Mantarları tarttım, biri 2,5 kilogram, diğeri de 1,5 kilogram ağırlığında geldi. İlk defa böyle bir mantar gördüm. Komşularıma da gösterdim, onlar da oldukça şaşırdı.” diyerek bulduğu mantarların büyüklüğünü vurguluyor. Ancak, bu mantarların zehirli mi yoksa zehirsiz mi olduğunu bilmedikleri için tüketmediklerini kaydediyor.

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