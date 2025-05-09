Yusuf Yalçın, MÜSİAD’dan gurur duyuyor

MÜSİAD’IN GÜCÜ VE ETKİSİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 28. Olağan Genel Kurulu, 35. kuruluş yıl dönümünde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da katılıyor.

CEMAR MERMER’İN GÖRÜŞLERİ

CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, MÜSİAD’a dair değerlendirmelerinde, “Bugün mutlu olduğumuz günlerden birisi. Çünkü CEMAR Traverten’in MÜSİAD üyesi olmasından dolayı çok mutluyuz. Bugün de 35. yılını kutladığımız MÜSİAD’ın bu organizasyonunda Cumhurbaşkanımızla birlikte bu programa katılacak olmaktan dolayı da ayrıca mutluyum. MÜSİAD’ın önemli projelerde öncülük yapması, gençlerimizin önünü açması bize hem huzur veriyor hem de gururlandırıyor. Ben de bu önemli bir ailenin parçası olmaktan hem şirketim adına hem de şahsi olarak mutluyum.” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİME BAŞARILAR

Yalçın, yeni seçilen yönetimin oy birliğiyle kabul edildiğini belirterek, “Burhan başkanımıza başarılar diliyorum. Önceki yönetime çok teşekkür ediyorum. Çok önemli ve güzel şeyler yaptılar. Yeni başkanımızın ve yönetimin bu bayrağı çok çok ileriye götüreceğine adım gibi eminim.” dedi.

İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELDİLER

Genel kurul etkinliği, CEMAR’ın MÜSİAD üyeliği ve Yusuf Yalçın’ın görüşleri ile MÜSİAD’ın önemini vurguluyor. Bu tür organizasyonlar, genç girişimcilere ve sanayicilere yeni fırsatlar sunarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.