Yusuf Yazgan, Büro Memur-Sen’den Aday

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 14 Haziran 2025’te yapılacak 8. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden genel başkan adayı olduğunu duyurdu. Yazgan, bu açıklamayı Ankara Şubeleri ile düzenlenen istişare toplantısının açılışında yaptı. Toplantıya katılan Ankara Şube başkan, yönetim kurulu üyeleri ve üst kurul delegeleri, Yazgan’ın adaylığını desteklediklerini bildirdi.

ÜYE SAYISINDAKI ARTIŞ

Yusuf Yazgan, Memur-Sen Genel Merkez binasında yapılan toplantıda, “Son 20 gün içerisinde 5 binin üzerinde üye kaydı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Yazgan, 120 şubelerinin genel kurulunu tamamladıklarını ve 300 genel merkez delegesinin seçimlerinin yapıldığını belirtti. Yazgan, “Büro Memur-Sen’in hızına hız kattığını görüyoruz” diye konuştu. Ayrıca, Büro Memur-Sen’i her dönem daha ileriye taşımak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

KAZANIMLAR VE HEDEFLER

Yazgan, Büro Memur-Sen’in yetkisinin 14. yılına ulaştığını ve resmi kayıtlara göre 114 bin üye sayısıyla Memur-Sen’in Türkiye’deki üçüncü büyük sendikası olduklarını kaydetti. Büro Memur-Sen bayrağı altında mücadele eden bütün teşkilat mensuplarına teşekkür eden Yazgan, “Bir teşkilatı kurmanın, büyütmenin ve belirli bir noktaya getirmenin önemli bir motivasyon içerdiğini” söyledi.

Ağustos ayında toplu sözleşme sürecinin başlayacağını ifade eden Yazgan, yenilenmiş yönetim kurulu ile bu sürece girmek istediklerini belirtti. Yazgan, Ankara şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel merkez komisyonlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, karşılıklı istişarelerle genel kurul sürecine gideceklerini dile getirdi. Yazgan, Ankara teşkilatına teşekkür ederken, “Bir ve beraberiz inşallah, birlikte Büro Memur-Sen’iz ve biz bize yeteriz” şeklinde konuştu.