Yusuf Ziya Aldatmaz, Millet Bahçesi Açılacak

BAKANLIĞIN YENİ PROJESİ İÇİN ZİYARET

Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Millet Bahçesi’nin Ağustos ayında açılması için firma yetkililerinden söz aldı. Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, vatandaşların merakla beklediği Millet Bahçesi’ni ziyaret etti. Türk Kızılayı binasının da yer aldığı bu projede incelemelerde bulunan Milletvekili Aldatmaz, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMA TARİHİ

Aldatmaz, firma yetkilisine projeyi ne zaman bitireceklerini sorarak, düzenlemelerin yaz sonuna kadar tamamlanmasını istedi. Firma yetkililerinden Temmuz ayı sonuna kadar çalışmaların bitirileceğine dair söz alan Aldatmaz, “Ağustos ayı başında açılış yapmak istiyoruz” ifadesini kullandı. Aldatmaz, “İnsanların merakla beklediği Millet Bahçesinde çalışmalar sürüyor. Çok kapsamlı, şehrimize yakışır bir çalışma yürütülüyor. Çalışmaların bir an önce tamamlanması ve hizmete açılmasını istiyoruz. Çok yakın zamanda da açılışını gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

PROJENİN DETAYLARI

Çevre düzenlemesi aşamasındaki Millet Bahçesi, yaklaşık 92 dönüm alana yapılmakta. Proje içerisinde gezi alanları, piknik masaları, kafeteryalar, tenis kortu, voleybol ve basketbol sahaları ile Kızılay Bartın Şubesi yer alacak. Bu kapsamlı proje, şehrin sosyal yaşamına önemli katkılar sunacak.