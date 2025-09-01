Yusuf Ziya Öniş Stadı Yenileniyor

YENİLENME ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

1. Lig ekiplerinden Sarıyer’in maçlarına ev sahipliği yapan Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda yenileme süreçlerinde sona yaklaşıldı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Sarıyer Kulübü Başkanı Emre Yaldız ve AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, bu çalışmaları yerinde inceledi. Özbey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın sporcu bir geçmişe sahip olması, biz il müdürlerine kolaylık sağlıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun kriterleri doğrultusunda üst liglere çıktıkça şartlar değişiyor. Bu şartlar doğrultusunda stadı 1. Lig’e uygun hale getiriyoruz. Bu çalışmayı 2 yıldır yapıyoruz. Önce çimi yenilemiştik. Bu sene de ışıklandırmalar, ses sistemleri ve tüm koltuklarımızı yeniliyoruz. Kale arkalarındaki canlı yayın odaları, kulübelerimiz ve arka alandaki 3 metrelik sporcu sağlığı kısmını sayın bakanımızın destekleriyle bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

YENİ DÜZENLEME İLE KAPASİTE ARTACAK

Özbay, stadın yenileme çalışmaları tamamlandığında 5800 seyirci kapasitesine ulaşacağını belirterek, “Sarıyer, bizim için çok önemli bir semt. Semtin dostluğu, sevgisi ve kardeşliği çok farklı olur. Sarıyer, yüzlerce karakteri olan ve topluma yön vermiş sporcular yetiştirmiştir. Sarıyer, her şeyin en güzelini hak ediyor. Antrenman sahasının da çalışmalarını bitirdik. İnşallah sakatlık olmadan keyifli bir sezonu geride bırakacağız” ifadelerine yer verdi.

SARIYER’İ TEMSİL ETME ÇABASI

Sarıyer Kulübü Başkanı Emre Yaldız, yönetim olarak 14 Temmuz’da göreve geldiklerini belirterek, “Yönetim olarak ilk olarak Muhittin Özbay’ı ziyaret ettik. O günden beri inanılmaz bir çaba sarf ediyorlar. Bu stadın yetişmesi için çok çabalıyorlar. Biz de Sarıyer’imizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız” dedi.

GEÇMİŞTEKİ ZORLUKLAR VE GELECEK PLANLARI

Yaldız, Türkiye Futbol Federasyonu’na bugün bir ziyaret gerçekleştireceklerini aktararak, “Biz, çok geç kuruldik ama kısa sürede güzel işler yaptık. Sponsorluklar alındı. İyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. Alagöz Holding Iğdır FK ile oynadığımız maçta 90+6. dakikada gol yedik. Arca Çorum FK maçında da olmayan bir penaltı verildi. Son maçta da penaltımız verilmedi. Bu kadar zorluğun içinde bunlarla uğraşmak bizi yoruyor. Bugün federasyonla görüşmelerimizi yapacağız. Stadımız açıldıktan sonra da çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

STADIMIZIN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ

Halil İbrahim Kurşun, destek veren herkese teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2 sene önce Yusuf Ziya Öniş Stadı’nı adeta yeniden inşa ettik. 1. Lig’e yeni çıktığımız için bazı yenilenme çalışmaları yapmak zorunda kaldık. Sarıyer, spora sevdalı bir ilçemiz. Sarıyer, bizim için siyaset üstü bir mesele. Stadımızı inşallah yeniden en iyi şekilde inşa edeceğiz. 2-3 hafta sonra burada maçımızı oynayacağız” ifadelerini kullandı.