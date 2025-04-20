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Yusufeli’de Boğa Güreşleri Panik Yarattı

GÜREŞLERDE İKİ BOĞA PANIĞA NEDEN OLDU

Yusufeli ilçesinde gerçekleştirilen boğa güreşleri esnasında iki boğa, arenasının dışına fırladı. Güreş alanının kapısını kırarak seyircilerin bulunduğu bölgeye dalan boğalar, sahipleri tarafından büyük çaba ile sakinleştirildi. Derekapı Boğa Güreşleri’nde karşılaşan boğalar, mücadeleleri sırasında arenanın kapısını yıkıp dışarı çıkmayı başardı.

SEYİRCİLER ARASINDAKİ KAOS

İzleyicilerin bulunduğu alana hızlıca dalan boğalar, ortalıkta paniğe sebep oldu. Boğaların dışarıda süren mücadeleleri, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Sahipleri, boğaları güçlükle sakinleştirip güvenli bir bölgeye götürdü. Olayın ardından kimse yaralanmadığı için, güreşler kaldıkları yerden devam etti.

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