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Yusufeli’de Boğa Yaraladı, Tedavi Edildi

OLAYIN GELİŞİMİ

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, düzenlenen “Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri” festivalinde bir kaza yaşandı. Festivalde Akif Uğur’a ait 500 kilogram ağırlığındaki “Ertuğrul” isimli boğa, küçük orta boyda bir rakibi yenerek bir üst tura yükseldi.

YARALANMA DURUMU

Boğa, arenadan çıkartılmaya çalışıldığı esnada sahibi Akif Uğur’a boynuzuyla vurdu ve Uğur yere düştü. Yaralanan Uğur, çevredeki kişilerin müdahalesiyle boğadan uzaklaştırıldı. Ardından Yusufeli Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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