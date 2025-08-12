Yusufeli Hes, Enerji Dönüşümünde Önemli

YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÖNEMLİ ADIM

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), yıllık ortalama 1 milyar 827 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek yaklaşık 2,5 milyon insanın enerji ihtiyacını karşılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, Türkiye’nin son 15 yılda yenilenebilir enerji alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtiyor. Bu dönüşümde hidroelektrik santrallerin çok kritik bir rol oynadığına dikkat çekiliyor.

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN ROLÜ

Bakan Bayraktar’ın ifadesine göre, Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 60’ı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Bu oranın neredeyse yarısı, yaklaşık 33 bin megavat kapasiteye sahip hidroelektrik santrallere ait. Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli HES, 275 metrelik gövde yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olarak öne çıkıyor. 2023 yılında devreye alınan bu tesis, yılda yaklaşık 1.827 gigavatsaat (GWh) elektrik üretecek.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Yusufeli HES, ürettiği elektrik miktarı ile ortalama 650 bin konutta yaşayan yaklaşık 2,5 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor. Bu tesisin üretim kapasitesi, Türkiye’nin toplam hidroelektrik üretiminin yaklaşık yüzde 2,5’ine denk geliyor. Bakan Bayraktar, videolu paylaşımında Yusufeli HES’in Türkiye’nin enerji dönüşümündeki rolünü öne çıkararak, “Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümündeki kararlılığının simge yapılarından biri Yusufeli HES. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzde en büyük paya sahip hidroelektrik santrallerimizle, yerli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa ediyoruz. Kendi kaynaklarımızdan aldığımız güçle; dışa bağımlılığımızı azaltıyor, arz güvenliğimizi sağlıyoruz” diye konuşuyor. Bayraktar, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine emin adımlarla ilerlediğine ve enerjide tam bağımsızlık yolunda kendi güçlerine güvenildiğine vurgu yapıyor.