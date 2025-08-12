Yusufeli HES, Türkiye’nin Enerji İhtiyacını Karşılıyor

Yusufeli Barajı ve HES’İN ÖNEMİ

Türkiye’nin mühendislik gücünün bir simgesi olarak dikkat çeken Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), yıllık ortalama 1 milyar 827 milyon kilovatsaat elektrik üretiyor. Bu enerji miktarı, yaklaşık 2,5 milyon kişinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılıyor. Artvin’in Yusufeli ilçesinde yer alan ve Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen bu tesis, 275 metrelik gövde yüksekliğiyle Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek, dünya genelinde ise beşinci sırada yer alan beton kemer barajıdır.

ÜRETİM KAPASİTESİ VE ETKİSİ

İki yıl önce devreye giren Yusufeli HES, yılda yaklaşık 1827 gigavatsaat elektrik üretiyor. Bu üretim, yaklaşık 650 bin konutun yanı sıra 2,5 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını da karşılıyor. Aynı zamanda tesisten elde edilen bu enerji, Türkiye’nin toplam hidroelektrik üretiminin yüzde 2,5’ine denk geliyor. Yapılan açıklamalarda, Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 60’ının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğu ve bunun neredeyse yarısının hidroelektrik santrallerine ait olduğu bildirildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE VURGU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yusufeli HES’in Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümündeki kararlılığının önemli simgelerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Bayraktar, “Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümündeki kararlılığının simge yapılarından biri: Yusufeli HES. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzde en büyük paya sahip hidroelektrik santrallerimizle, yerli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa ediyoruz. Kendi kaynaklarımızdan aldığımız güçle; dışa bağımlılığımızı azaltıyor, arz güvenliğimizi sağlıyor, 2053 net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye yolunda kendi gücümüze güveniyoruz” ifadelerini kullandı.