Yusufeli’nde Boğa Güreşi Kazası Gerçekleşti

DEREKAPI BOĞA GÜREŞLERİ’NDE KAZA

Artvin’in Yusufeli ilçesinde gerçekleştirilen Derekapı Boğa Güreşleri’nde 500 kilogram ağırlığındaki bir boğa, bakıcısı Akif Uğur’a saldırdı. Bu saldırı sonucunda Uğur, boynuz darbesi ile metrelerce havaya fırladı ve hastaneye kaldırıldı.

BULLAR KATEGORİLERE AYRILDI

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve bu sene yoğun bir katılımla gerçekleştirilen boğa güreşlerinde boğalar, kendi kilolarına göre farklı kategorilerde mücadele etti. “Ayak” kategorisinde yer alan “Ertuğrul” isimli 500 kilogramlık boğa, rakibiyle yaptığı karşılaşmayı başarılı bir şekilde kazandı.

KONTROLÜ KAYBEDEN BOĞA

Güreşin ardından boğayı arenadan çıkarmaya çalışan Akif Uğur, hayvanın bir anda kontrolden çıkmasıyla boynuz darbesine maruz kaldı. Uğur, boğanın darbeleriyle havaya savrulduktan sonra yere düştü ve yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur’a ilk müdahaleyi yaptı ve sonrasında onu Yusufeli Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi. Olayın ardından boğa güreşleri kaldığı yerden devam etti.