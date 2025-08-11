Yusufeli’nde Heyelan Ulaşımı Kapatmıştır

HEYELAN NEDENİYLE YOL KAPANDI

Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan, Yusufeli-Artvin ve Yusufeli-Erzurum kara yollarını ulaşıma kapattı. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekipler, yolda temizlik çalışması başlattı.

YOLDAKİ DURUM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Yusufeli ilçesinde, üst beton korunağında meydana gelen çökme nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan T-14 tüneline alternatif olan kara yolunun yamaç kısmında, saat 11.00 sıralarında heyelan oluştu. Yamaçtan kopan farklı boyutlardaki kaya parçaları kara yoluna düştü. Metrelerce yükseklikten düşen taş parçaları çevreye toz bulutları yayarken, Yusufeli-Artvin ve Yusufeli-Erzurum yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yolda araç kuyruğu oluştu ve Karayolları ekipleri, yolu açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdü.

GÖRÜNTÜLERDE HEYELAN ANLARI

Bu arada, heyelan anının görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yamaçtan önce küçük sonra büyük taşların akan toprakla birlikte yola sürüklendiği ve çevreyi kaplayan toz bulutunun yanı sıra yetkililerin çevredekileri uyardığı anlar yer aldı.