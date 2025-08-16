Yutma Bozukluğu Ciddi Sağlık Sorunu

YUTMA BOZUKLUĞUNUN TANISI VE TEDAVİSİ

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nde Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, yutma bozukluğuna yönelik hızlı ve etkili tanı ile tedavi imkanı sunan bir ekibin varlığını belirtti. Bu ekip, kulak burun boğaz, çocuk göğüs hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanları, yutma terapisti ve diyetisyenlerden oluşuyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, bu tür bozukluklar bazı hasta gruplarında daha sık görülüyor. Prematüre bebekler, kas hastaları ve uzun süre entübe kalmış bireyler en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor.

BOZUKLUK BELİRTİLERİ VE TANIMI

Öktem, yutma bozukluğunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktardı. Bu durum, genellikle yutkunma sırasında boğulma, öksürme, hırıltı veya ses değişikliği gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Yutma bozukluğunu “yiyeceklerin akciğerlere kaçması ya da mideye ulaşamaması” olarak tanımlayan Öktem, yutma işlemi sırasında üst hava yollarındaki kas ve kıkırdakların koordineli çalışmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Bu uyum bozulursa yutma güçlüğü ortaya çıkabiliyor. Öktem, bazı hasta gruplarının bu sorunla daha fazla karşılaşabildiğini şöyle ifade etti: “Prematüre bebekler, kas hastaları, uzun süre yoğun bakımda kalmış bireyler, entübe hastalar ve kalp ya da nörolojik hastalığı bulunanlar bu sorunla daha fazla karşılaşabiliyor.”

TEŞHİS YÖNTEMLERİ VE TEDAVİ

Flexible endoskopik yutma çalışması sayesinde yutma sırasında yiyeceklerin soluk borusuna kaçıp kaçmadığını gözlemlediklerini belirten Öktem, ayrıca videofloroskopik yutma çalışmasıyla yutma işlemini röntgenle görüntüleyip koordinasyon problemlerini tespit edebildiklerini de söyledi. Bazı hastalarda ise kulak burun boğaz, çocuk gastroenteroloji ve çocuk göğüs hastalıkları bölümleriyle gerçekleştirilen “üçlü endoskopi” sayesinde üst havayolları, yemek borusu, mide ve akciğerlerin aynı anda değerlendirmesini yapabiliyor.

Yutma bozukluğunun tedavi yöntemleri arasında öncelikle yutma terapisi ve yiyecek kıvamı düzenlenmesi yer alıyor. Öktem, bu bozukluğu düzeltmek amacıyla bölgedeki kasları güçlendirmek ve yutma bilincini artırmak için özel terapiler uyguladıklarını aktardı. Ayrıca sıvı gıdalar yerine kıvam artırıcı ilaçların kullanılmasının, kaçakları azaltabildiğine dikkat çekti. Ekibin multidisipliner yaklaşımının önemine değinen Öktem, “Kulak burun boğaz, çocuk göğüs hastalıkları, çocuk gastroenteroloji, yutma terapisti ve diyetisyenden oluşan bir ekip, hızlı ve etkili tanı tedavi süreci sağlıyor. Bu sayede hastalığın nedenini hızla tespit edip doğru tedaviye yönlendirebiliyoruz,” ifadelerini kullandı.

EBEVEYNLERE UYARILAR

Ebeveynlere önemli uyarılarda bulunan Öktem, “Çocuğunuzun yutması sırasında boğulma, öksürme, hırıltı veya ses değişikliği gibi belirtiler varsa mutlaka uzman bir hekime başvurulmalı,” değerlendirmesini yaptı. Özellikle tekrarlayan zatürre, krup ve astım ataklarının kontrol edilememesi durumlarında da yutma bozukluğunun dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.