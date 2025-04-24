Yuva Köyü’nde Davada Karar Bekleniyor

DAVADA ŞİKAYETÇİLER KARAR BEKLİYOR

BOLU’nun Yuva köyünde 3 yıl önce yaşanan su kaynaklı zehirlenme olayında bir kişinin hayatını kaybetmesi ve 148 kişinin hastanelik olması sonrasında açılan davada, davacıların avukatı Tunahan Sarıalan, adli raporların hala toplanmadığını belitti. Sarıalan, “Bilirkişi raporu 778 sayfa ve değerlendirilmesi gerektiği halde 3 iş günü içerisinde aceleyle iddianame hazırlandı. Zarar görenlerin tedavileri devam ediyor” dedi.

ZEHİRLENME OLAYI VE SONUÇLARI

Merkeze bağlı Yuva köyünün Çaydurt Mahallesi’nde, 2022 yılı Temmuz’da Kurban Bayramı sonrası 148 kişi, ishal, kusma ve bulantı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Su aracılığıyla enfekte olduğu belirlenen Eyüp Ertem (49) E. Coli enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümün, E. Coli’ye bağlı gelişen ‘invaziv enterokolit, sepsis, septik şok ve tipik hemolitik üremik sendrom’ komplikasyonlarından kaynaklandığı tespit edildi. Hastaneye kaldırılan bazı şahıslara, kanlı ishal, anemi ve akut böbrek yetmezliği belirtileriyle ‘Hemolitik Üremik Sendrom’ tanısı konuldu. Olaya karışan 5 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

MAĞDURLARIN TALEPLERİ

Bolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen davada, mağdurların avukatı Tunahan Sarıalan, “10 Temmuz 2022’deki zehirlenme olayına ilişkin henüz bir karar verilmedi. 5’inci celseye geldik ama adli raporlar hala toplanamadı. Bilirkişi raporu eksik ve yetersiz, 3 iş günü içinde hazırlanan iddianameye itirazlarımız dikkate alınmadı. Zarar görenlerin tedavileri sürüyor. Kimileri böbrek yetmezliği nedeniyle nakil için sırada, kimileri kalp rahatsızlığı yaşıyor. 5 yaşındaki çocuklar tansiyon hastası oldu ve durum hala ilerlemiyor” diye belirtti.

SORUMLULUKLARIN DAĞILIMI

Sarıalan, bilirkişi raporunda zehirlenmenin tavuk dışkısından kaynaklandığının iddia edildiğini, ancak buna dair bilimsel bir açıklama olmadığını vurguladı. “Varsayıma dayalı bir rapora istinaden 3 iş günü içerisinde iddianame yazılması dikkat çekici. Sorumlular arasında, İl Özel İdare Genel Sekreteri gibi kişiler de var ancak haklarında takipsizlik kararı verildi. Oysa aynı kişi Kartalkaya faciasında tutuklanmış durumda” dedi. Zehirlenme olaylarının yaşandığı dönemde su deposu ile sondaj hattı arasına kurulan nakliye deposundaki yıkama rampasının da uygun yapılmadığını dile getiren Sarıalan, “Kanunlara aykırı yapılan bir yapı ile karşı karşıyayız. Su deposuna giden içme suyu hattı üzerinde 3 defa onarım yapılmış” ifadelerini kullandı.