Yuva Köyü’nde Su Zehirlenmesi Davasında Karar Bekleniyor

SU KAYNAĞI ZEHİRLENME DAVASINDA BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Bolu’nun Yuva köyünde 3 yıl önce meydana gelen su kaynaklı zehirlenme olayında bir kişi hayatını kaybetmiş, 148 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Mağdurlarının avukatı Tunahan Sarıalan, 3 yılın ardından adli raporların henüz tamamlanmadığını ifade etti. Sarıalan, “Bilirkişi raporu 778 sayfa ve değerlendirilmesi gerekmesine rağmen, 3 iş günü içinde aceleyle iddianame hazırlanmış. Zarar görenlerin tedavileri hala devam ediyor” dedi.

OLAYIN GÖLGESİNDEKİ SIKINTILAR

2022 Temmuz’unda Kurban Bayramı sonrası Yuva köyü Çaydurt Mahallesi’nde 148 kişi farklı zamanlarda ishal, kusma ve bulantı gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Eyüp Ertem (49), suyla yıkadığı meyveleri tüketmesi sonrasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Ertem’in E. Coli enfeksiyonuna maruz kaldığı ve ölümünün de bu enfeksiyon sonucu gelişen komplikasyonlar nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. Hastaneye sevk edilen birçok hastaya ‘Hemolitik Üremik Sendrom’ tanısı konuldu ve 148 kişi daha sonra taburcu oldu. Yapılan soruşturma sonrasında 5 şüpheliye iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede 85 kişinin suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A., İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ve köy muhtarı M.E. hakkında ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 15 yıl hapis cezası talep edildi. Ayrıca hemşireler B.K. (41) ve F.İ. (42) ‘Görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde beş duruşma gerçekleştirildi. Olaydan etkilenen kişiler ve aileleri, suçluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyor.

MAĞDURLARIN DURUMU VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Mağdurların avukatı Tunahan Sarıalan, “10 Temmuz 2022’de Yuva köyünde yaşanan zehirlenme olayıyla bağlantılı ilk derece mahkemesi henüz karar vermedi. Dosya şu anda 5’inci celsede, ancak adli raporlar hala toparlanamadı” şeklinde konuştu. Sarıalan, bir takım sağlık sorunları yaşayanların tedavi sürecinin devam ettiğini ve bazı kişilerin böbrek nakli için sıra beklediğini belirtti. Ayrıca, 5 yaşındaki çocukların tansiyon hastası hale geldiğini vurguladı ve süreçte herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ BELİRSİZLİKLER

Bilirkişi raporuna göre, zehirlenme olayının yayladaki tavuk dışkısından kaynaklandığı iddia ediliyor. Ancak Sarıalan, “Tavuk dışkısına dair herhangi bir bilimsel açıklama yok. Tamamen varsayıma dayanıyor. Üstelik, bu varsayıma dayalı rapora istinaden 3 iş günü içerisinde iddianame hazırlanması dikkat çekici” dedi. Ayrıca, geçici nakliye deposunun su deposu ile sondaj hattı arasında kurulduğunu, bunun yasaya aykırı olduğunu belirtti. Yıkama rampasının, içme suyu hattının yanına kurulduğunu ve bu hatta daha önce de tamirler yapıldığını dile getirdi. Bu durum raporlar içerisinde belgelenmiş durumda.