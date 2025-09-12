Yüz Binler Gazze’den Ayrıldı, Kaçış Başladı

İSRAİL ORDU HAREKETLİLİĞİ VE GAZZE’DEKİ SİVİL DURUMU

İsrail ordusu, Salı günü, Gazze kentinde yaşayan sivillerden kenti boşaltmalarını talep etti. Bu durum, kentte bulunan yüzbinlerce kişinin göç etmeye başlamasına sebep oldu. İki yıl içinde, kim bilir kaçıncı kez, bu insanlar yeni bir yer arayışıyla yollara düştüler. Kaçış edenler arasında kelimenin tam anlamıyla katliamdan kaçanlar var; imkansızlıklar içinde kalmış bireyler, başlarını sokacak bir yer arıyor. Bazıları kamyonetle, bazıları otomobille, kimileri ise motosikletle kentten ayrılıyor. Hiçbir imkanı olmayanlar da yürüyerek kaçış yolculuğuna çıkıyor.

GAZZE’DEN GÖÇ EDENLERİN SAYISI

İsrail, Hamas’ın son kalelerinden biri olarak gördüğü Gazze’ye büyük bir operasyon hazırlığında. Henüz büyük operasyon başlamasa da, İsrail ordusu yaklaşık bir haftadır kentteki yüksek katlı binaları hedef alıyor. Ancak kentten sadece imkanı olanlar kaçabiliyor. Ayrılmayı kaldıracak durumda olmayanlar ise, maddi ve manevi güçleri kalmadığı için kentte adeta ölümü bekliyor. Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre, bir milyon Filistinli, yani bölge nüfusunun yaklaşık yarısı Gazze’nin merkezinin kuzey kısmında yaşıyor. İsrail ordusu, şu an itibariyle yaklaşık 200 bin Filistinli’nin Gazze’yi terk ettiğini duyurdu.